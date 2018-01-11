Provokasyon uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da peş peşe önemli açıklamalar yaptı. Önce Adalet Şurası'nda konuştu. ABD'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararla kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Bunlar bize ahkam kesmesinler" dedi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'yle (UYAP) ilgili de şunları söyledi: "Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi mekanizmayı maalesef bu bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Ve bu ağ orayı o kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan da gerçekten de en büyük zulmü icra ettiler..."



'SURDA GEDİK AÇILIRSA ...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 81 ilden gelen kaymakamları kabul etti. Erdoğan, kaymakamlara şöyle seslendi: "Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Onun için sizlere büyük görev düşüyor. Siz bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, herşeyimizsin. İlçelerinizde en küçük bir provokasyona izin vermemeniz çok önemli. Surda bir gedik açılırsa orası büyür ve sonuç felaket olur. Onun için sizler görev yaptığınız yerlerde işte o ilk gediği açtırmayacaksınız..."