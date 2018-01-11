Mesele ağaç

İzmir'in Torbalı ilçesinde, örnek bir karara imza atıldı. Belediye tarafından yapılması kararlaştırılan 5 yaya alt geçidinden birinin geçeceği yerde bir meşe ağacı olduğu tespit edildi. Ağacın, 1879'da İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen mantar meşesi fidanı olduğu belirlendi. Bunun üzerine projenin yeri değiştirildi. AK Partili Belediye Başkanı Adnan Görmez, "Tarihe tanıklık etmiş ağacı koruduk. İlçede 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık" dedi.
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GEZİCİLERE DE HABER VERİN DE,TEŞEKKÜR YÜRÜYÜŞÜ YAPSINLAR,BU SEFER İŞE YARAMIŞ OLURLAR...
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