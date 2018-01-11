Komşuya tecavüz!

Adana'da dün, 18 yaşındaki kızını hastaneye götüren B.B. (46) evine doğru giderken komşusu Murat C. yolunu kesip zorla kadını araca bindirdi. Ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadın, daha sonra kaçmayı başardı. Polise giderek şikayetçi oldu. B.B. sağlıkraporu için Adli TıpBirimi'ne götürüldü. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak bayıldı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Murat C.'yi gözaltınaaldı. Adliyeye sevk edilenzanlı tutuklandı.
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