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Komşuya tecavüz!

Komşuya tecavüz!
Adana'da dün, 18 yaşındaki kızını hastaneye götüren B.B. (46) evine doğru giderken komşusu Murat C. yolunu kesip zorla kadını araca bindirdi. Ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadın, daha sonra kaçmayı başardı. Polise giderek şikayetçi oldu. B.B. sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak bayıldı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Murat C.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Murat KARAMAN
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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