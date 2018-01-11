HDP’de ‘Türk- Kürt’ çatlağı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, "Türkiye partisi olacağız" diyerek yola çıktı! Ancak parti içindeki kavga bunu bizzat yalanladı. HDP'nin üçüncü olağan kongresinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklandı. Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından partide başkanlık yarışı başladı! Aynı anda "Kürt-Türk" çatlağı çıktı. HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medyadan "Demirtaş'ın yerine sakın birTürk göz dikmesin" sözleri parti içinde gerilimi tırmandırdı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Hasip zihniyeti tükürülecek değerdedir, utanmalı" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kaplan da, "Sırrı gitsin film çeksin" mesajını paylaştı. Açıklamasıyla tepki çeken Kaplan yine sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı.
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