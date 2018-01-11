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’de ‘Türk- Kürt’ çatlağı

HDP’de ‘Türk- Kürt’ çatlağı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan , "Türkiye partisi olacağız" diyerek yola çıktı! Ancak parti içindeki kavga bunu bizzat yalanladı. HDP'nin üçüncü olağan kongresinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklandı. Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı 'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından partide başkanlık yarışı başladı! Aynı anda "Kürt-Türk" çatlağı çıktı. HDP eski Milletvekili 'ın sosyal medyadan "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" sözleri parti içinde gerilimi tırmandırdı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Hasip zihniyeti tükürülecek değerdedir, utanmalı" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kaplan da, "Sırrı gitsin film çeksin" mesajını paylaştı. Açıklamasıyla tepki çeken Kaplan yine sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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