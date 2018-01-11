Cemal’in fendi Kemal’i yendi!

CHP'de hafta sonu yapılacak olan İstanbul İl Kongresi öncesinde kılıçlar çekildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesini istediği İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, genel başkanının uyarısını dinlemedi. Bir kez daha aday olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber de İstanbul İl Başkanlığı için işaret ettiği Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.
Cemal Canpolat
O SLOGANI BEĞENMİYORMUŞ
Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yazdığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade" sözleri tepki çekti. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı çekilmeye ikna edememesi ve aday olarak Kaftancıoğlu'nu işaret etmesi "Süreç doğru yönetilemedi" yorumlarına neden oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde mevcut başkan Canpolat'ın şansının bu gelişmeler sonrası arttığı iddia ediliyor.
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Mustafa Kemal'in sözde chp'li askerleri teröristlerle(pkk_Fetö) elele .Atatürk'ün kurduğu partide vatan hainleri cirit atıyor .! Bazı belediyeler çarptıkları paraları fetöye himmet olarak veriyor ! balık baştan kokmuş .
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