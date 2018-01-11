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Arda’nın kuzucuğu

Arda’nın kuzucuğu
Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde annesi Ayşegül İner ve 3 kardeşi ile yaşayan 9 yaşındaki (9) 7 ay önce lösemiye yakalandı. Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Talihsiz yavrunun tek arzusu ise bir kuzu almaktı. Bunun için harçlıklarını kumbaraya attı. Mutluluğun Kanatları Derneği'ni ise Arda'nın isteğini duyunca düğmeye bastı. Bir kuzu alıp Arda Şahin'e yolladı. Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Arda, "Bir kuzum olursa adını 'Kuzucuk' koyacaktım. Şimdi bu gerçekleşti, çok mutluyum" diye konuştu.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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