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Alkol taciz cinayet

’ta 20 yaşındaki Ece, 2 kişiyle alkol aldı. Tacize uğradı. Gençlerden birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Alkol taciz cinayet
Tacize uğradığını öne süren genç kız elini kana buladı. Olay dün 'ta yaşandı. 20 yaşındaki Ece Ayşe Yalçın ve 22 yaşındaki Ahmet İlter, önceki akşam, ikisi de 18 yaşında olan arkadaşları Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş ile bir evde buluştu. Grup alkol almaya başladı. İddiaya göre, Yanardağ ve Çetintaş, bir süre sonra alkolünde etkisiyle genç kızı taciz etti. Aralarında tartışma çıktı. Genç kız, ikiliyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yalçın ve İlter, kaçtı. Yaralı gençler ise hastaneye kaldırıldı. Kerem Yanardağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetintaş'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Polis ekipleri, Ece Ayşe Yalçın ile Ahmet İlter'i gözaltına aldı. Genç kızın, iki arkadaşı kendisini taciz ettikleri için bıçakladığını söylediği öğrenildi.


18 yaşındaki Kerem Yanardağ, çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastanede hayatını kaybetti.


Yüksel MENEKŞE
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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