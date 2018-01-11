Alkol taciz cinayet

Tacize uğradığını öne süren genç kız elini kana buladı. Olay dün Sivas'ta yaşandı. 20 yaşındaki Ece Ayşe Yalçın ve 22 yaşındaki Ahmet İlter, önceki akşam, ikisi de 18 yaşında olan arkadaşları KeremYanardağ ve Doğukan Çetintaş ile bir evde buluştu. Grup alkol almaya başladı. İddiaya göre, Yanardağ ve Çetintaş, bir süre sonra alkolünde etkisiyle genç kızı taciz etti. Aralarında tartışma çıktı. Genç kız, ikiliyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yalçın ve İlter, kaçtı. Yaralı gençler ise hastaneye kaldırıldı. Kerem Yanardağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetintaş'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Polis ekipleri, EceAyşe Yalçın ile Ahmet İlter'igözaltına aldı. Genç kızın, iki arkadaşı kendisini taciz ettikleri için bıçakladığını söylediği öğrenildi.
18 yaşındaki Kerem Yanardağ, çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastanede hayatını kaybetti.
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