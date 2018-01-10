Ölümüne anne!

Niğde'de yaşayan Mahmut (25) veTuğçe Akdemir (24) 2.5 yıl önce dünyaevine girdi. Ancak doktorlar, kalp hastasıolan genç kadına çocuk sahibi olmamasıgerektiğini söyledi. Genç çift ise 10 ay önceçocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Bunun üzerineTuğçe Akdemir, kalp rahatsızlığı için kullandığıilaçlarını bırakarak çocuğunu dünyayagetirmeye karar verdi. Bu süre zarfı içerisindeanne Tuğçe Akdemir'in, nefes darlığı artarakdevam etti. Doğum sancıları başladığındaise önce Niğde'de bulunan özel bir hastaneyedaha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerinardından sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi.Daha sonra da 3. kez kalbinden ameliyat edildi.Operasyonun ardından da taburcu edilipevine gönderildi. Kısa sürede ayaklanan anneTuğçe Akdemir, "Her şeyi göze aldım.Bebeğiminolmasını çok istiyordum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.