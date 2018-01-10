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Ölümüne anne!

Kalp hastası , “Hamile kalmamalısın” diyen doktorları dinlemedi. İlaçlarını kesti. Bebeğini dünyaya getirdi. Sonra da 3. kalp ameliyatına girdi

Ölümüne anne!
Niğde'de yaşayan Mahmut (25) ve Tuğçe Akdemir (24) 2.5 yıl önce dünya evine girdi. Ancak doktorlar, kalp hastası olan genç kadına çocuk sahibi olmaması gerektiğini söyledi. Genç çift ise 10 ay önce çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Bunun üzerine , kalp rahatsızlığı için kullandığı ilaçlarını bırakarak çocuğunu dünyaya getirmeye karar verdi. Bu süre zarfı içerisinde anne Tuğçe Akdemir'in, nefes darlığı artarak devam etti. Doğum sancıları başladığında ise önce 'de bulunan özel bir hastaneye daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi. Daha sonra da 3. kez kalbinden ameliyat edildi. Operasyonun ardından da taburcu edilip evine gönderildi. Kısa sürede ayaklanan anne Tuğçe Akdemir, "Her şeyi göze aldım.Bebeğimin olmasını çok istiyordum" dedi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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