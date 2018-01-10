Mutluluk hırsızı

Adana'da damat Seçkin Aslanile gelin Büşra Aslan, düğünöncesi hatıra fotoğrafı çektirmek içinotomobillerini Ali Nihat GökyiğitBotanik Bahçesi otoparkına bıraktı.Fotoğraf çekiminin ardındangelin arabasının yanına gidençift, gördükleri manzarakarşısında yıkıldı. Otomobilinön camını kıran hırsızların,aracın içindeki altın kolyeve cep telefonunu çaldığıortaya çıktı.
Gelinve damat uzun süresarılarak birbirleriniteselli etmeye çalıştı.Gelin Büşra Aslan,"Aracımızın camınıkırdılar. Kolyeve telefonumuçaldılar. En mutlu günümüzde biziüzdüler" diye ağladı. Polise şikayetçiolmayan çift, daha sonra düğünsalonuna gitmek üzere olay yerindenayrıldı.
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