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Mutluluk hırsızı

Gelin ve damat fotoğraf çekimi yaptı. Bu sırada hırsızlar gelin arabasındaki altın kolye ve cep telefonunu çaldı. Çift, en mutlu günlerinde soygun şoku yaşadı

Mutluluk hırsızı
Adana'da damat Seçkin Aslan ile gelin Büşra Aslan, düğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirmek için otomobillerini Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi otoparkına bıraktı. Fotoğraf çekiminin ardından gelin arabasının yanına giden çift, gördükleri manzara karşısında yıkıldı. Otomobilin ön camını kıran hırsızların, aracın içindeki altın kolye ve cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı.


Gelin ve damat uzun süre sarılarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Gelin Büşra Aslan, "Aracımızın camını kırdılar. Kolye ve telefonumu çaldılar. En mutlu günümüzde bizi üzdüler" diye ağladı. Polise şikayetçi olmayan çift, daha sonra düğün salonuna gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.


Murat KARAMAN
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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