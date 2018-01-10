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Cinayet kurbanı hayat verdi

Cinayet kurbanı hayat verdi
'da apartmanda hisse tartışması sırasında 4 kişiyi öldüren Cem Küççüktürk'ün kurşunlarına hedef olan Müslüm Gök de hayata tutunamadı. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müslüm Gök'ün karaciğer ve böbrekleri, ailesi tarafından bağışlandı. Gök'ten alınan böbreklerden biri Konya'da 8 yıldır nakil bekleyen Kezban Ulusoy'a (37) bağışlanırken, karaciğer ve diğer böbrek de 'ya gönderildi. Hayata tutunmanın sevincini yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ulusoy, "Ben 8 yıldır bu anı bekliyordum. Şu anda şoktayım. Rabbim bize de güldü. Allah herkesin yüzünü güldürsün" dedi. Hastanın ablası Elmas Boynueğri de (41) Ulusoy'un 8 yıldır diyalize girdiğini aktardı. Kardeşinin bir böbreğinin doğuştan olmadığını belirten Boynueğri, "Buraya geleli 6 ay oldu. Şu an çok mutluyuz. Böbreğini bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz. Biz sevindik onlar üzüldü. Allah onlara da sabır versin" şeklinde konuştu.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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