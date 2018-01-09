Yenikapı ruhuna sadakat

ERDOĞAN'A TAM DESTEK: Bu süreci başlatmış olan kişi bu konuda bir hak elde etmek arzusu taşıyor, öyleyse Cumhurbaşkanı adayı olmak en tabii hakkıdır. Benim aklım hep Türkiye'dir. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir.
YENİKAPI RUHUNA SADIĞIZ: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019'daki seçimlerle uygulamaya bütün kurum ve kuralları ile beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, ayrımlarla her türlü kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almanın Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır.
ERKEN SEÇİM DOĞRU DEĞİL: Erken seçim doğru değil. İran karışıyor, böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi düşünüyor? Hangi maksatla bunu düşünüyor? Türkiye, normal sürece geçinceye kadar onu gölgeleyecek bir yola sapmak doğru değildir.
ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI İZAH EDİLEMEZ: Sayın Abdullah Gül Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan Bey ve parti kurucusu arkadaşlarla çok önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Abdullah Gül'ün bugün "Ben adayım" diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır.
İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEZ: BİR gün birileri MHP ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş, 87 tane sıradan parti haline gelmiştir. MHP inanan insanların partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hakk da bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar, 'Güle güle' der.
RIZA SARRAF: Suç ABD'de işlenmişse Amerikan yargısı, birilerinin dediği gibi Türkiye'de işlenmişse Türk yargısının yargılaması lazım. ABD, Rıza Sarraf'ı paketleyip bize göndersin. ABD ne oluyor ki Türk'ün egemenlik hakları üzerinde söz sahibi oluyor. Bu kadar da Amerikancı olmamak lazım.
SELÇUK ADIGÜZEL
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