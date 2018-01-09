İlkokul mezunu çakma doçent

Ankara'da bir vatandaş dün emniyeti aradı. Cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını anlattı. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. Düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığıtelefon hattını başkası adınaçıkardığı, doçent doktorunvanı ile bazı televizyonkanallarında yayınlananprogramlara konuk olduğuortaya çıktı. Herkesi şaşkına çeviren sahtekar ifadesinin ardından adliyeye yollandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAHTE SAVCI DA YAKALANDI
Öte yandan Ankara'da düzenlenen başka bir operasyonda ise kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı FETÖ üyesi olduğunu iddia ederek dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Mağdur vatandaşla irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında pusuya yattı. Parayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ç.'yi suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilenzanlı çıkarıldığı mahkemecetutuklandı
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