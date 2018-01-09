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İlkokul mezunu çakma doçent

İlkokul mezunu çakma doçent
Ankara'da bir vatandaş dün emniyeti aradı. Cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını anlattı. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. Düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu ortaya çıktı. Herkesi şaşkına çeviren sahtekar ifadesinin ardından adliyeye yollandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE SAVCI DA YAKALANDI
Öte yandan 'da düzenlenen başka bir operasyonda ise kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı üyesi olduğunu iddia ederek dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Mağdur vatandaşla irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında pusuya yattı. Parayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ç.'yi suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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