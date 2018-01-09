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’cülere selam bile yok

FETÖ’cülere selam bile yok
Darbe girişiminden sonra Ankara'daki Yerleşkesi, Türkiye'nin en kritik noktası haline geldi. 'cülerin bir bölümü, cezaevlerinde adli tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşlara verildi. Ancak terör dışı suçlardan tutuklu ve hükümlülerin koğuşlarına gelen FETÖ'cülere selam vermedikleri, cezaevindeki günlük paylaşımlara dahil etmedikleri öğrenildi.

Ersan ATAR
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