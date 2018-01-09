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Doktor bu ne

Doktorlar, röntgen filmine rağmen 2.5 yaşındaki Poyraz’ın boğazına takılan 50 kuruşu fark etmedi. 1 ay boyunca parayla yaşayan çocuk son anda kurtarılarak ölümü teğet geçti

Doktor bu ne
Adana'da yaşayan Şamat çifti, 2.5 yaşındaki oğulları Poyraz Taha'yı 1 ay önce boğaz enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye götürdü. Doktor P.Ö., çocuğun bademcik ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ameliyat günü Poyraz'ın ateşi çıkınca operasyon ertelendi. Ateşlenen Poyraz Taha, çocuk doktoru İ.A.'ya yönlendirildi. Ancak doktor, röntgen filminde boğazında bir cisim görünmesine rağmen çocuğu evine gönderdi. Yemek yemekte güçlük çeken ve kilo kaybetmeye başlayan Poyraz Taha'nın durumu kötüleşti. Aile, çocuğu yeniden doktor P.Ö.'ye götürüp, daha önce çektirdikleri filmde bir cisim göründüğünü söyledi. Doktor ise filmde leke olduğunu iddia etti. Bunun üzerine aile Poyraz'ı başka bir hastaneye götürdü. Burada çekilen filmde ve ultrasonla yapılan incelemede Poyraz'ın boğazında 50 kuruş olduğu belirlendi. Para ameliyatla çıkarılırken 3 gün hastanede kalan Poyraz, hortumla beslendi. Aile, çocuklarının boğazındaki cismi "leke" diye geçiştirip, çocuklarının hayatını tehlikeye atan doktorlar P.Ö. ve İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nazan ERDEM
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