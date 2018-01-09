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Çok duygusal

rejiminin saldırısı sonucu duyma yetisini kaybeden Suriyeli Taha, Türkiye’ye geldi. Hayırseverlerin desteğiyle alınan işitme cihazı sayesinde sesleri tekrar duyabildi...

Çok duygusal
Suriye'nin Humus kentinde rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden 4 yaşındaki Ahmet Taha, ailesiyle birlikte 3 ay önce Hatay Reyhanlı'ya sığındı. Burada ödünç işitme cihazı bulan Ahmet Taha için yardım çağrısı yapıldı. Harekete geçen Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği ve hayırseverler, Reyhanlı'da yaşayan aileye ulaştı. Hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazına kavuşan Ahmet Taha, sesleri duymaya başladı. Taha için ödünç işitme cihazı temin ettiklerini belirten baba Talal Alkashak, "Ahmet Taha artık kendisine ait işitme cihazıyla duyuyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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