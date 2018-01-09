Çok duygusal

Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden 4yaşındaki Ahmet Taha, ailesiyle birlikte 3 ay önce Hatay Reyhanlı'ya sığındı. Burada ödünç işitme cihazı bulan Ahmet Taha için yardım çağrısı yapıldı. Harekete geçen Biyonik Kulaklı ÇocuklarDerneği ve hayırseverler, Reyhanlı'da yaşayan aileye ulaştı. Hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazına kavuşan Ahmet Taha, sesleri duymaya başladı. Taha için ödünç işitme cihazı temin ettiklerini belirten baba Talal Alkashak, "Ahmet Taha artıkkendisine ait işitme cihazıyladuyuyor. Emeği geçenlereçok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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