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Taşımalı eğitim

lı öğrenciler, günde 2 kez ulaşım sınavı veriyor. Yakınlarının sırtında köprüsü olmayan dereden geçirilen çocuklar, bu şekilde okula gidip gelebiliyor

Taşımalı eğitim
Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle vatandaş ulaşım engeline takılıyor. Yeni Mahalle'de oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için köprüsü olmayan dereden yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Dereyi geçemeyenler ise 2 kilometrelik asfalt yoldan yürüyüp karşı mahalleye ulaşabiliyor. Kış aylarında derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprü olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Aksu İlkokulu öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya çekiyor.


Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri, Uzunkaya'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Çocuklar, dereye köprü yapılması için yetkililere çağrı yapıyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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