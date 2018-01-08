Taşımalı eğitim

Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Barbaros Mahallesive Yeni Mahalle'yi birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle vatandaş ulaşım engeline takılıyor. Yeni Mahalle'de oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için köprüsü olmayan dereden yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Dereyi geçemeyenler ise 2 kilometrelik asfalt yoldan yürüyüp karşı mahalleye ulaşabiliyor. Kış aylarında derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprü olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Aksu İlkokuluöğrencileri Saliha Örenile akranları Hatice Demir veKardelen Uzunkaya çekiyor.
Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri, Uzunkaya'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Çocuklar,dereye köprü yapılması içinyetkililere çağrı yapıyor.
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