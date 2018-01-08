Fön vurgunu!

İstanbul'da yankesici N.Ş. son 10 günde Fatih'teki işyerlerinden 16 kişinin cep telefonunu çaldı. Kadının, fön çektirmek için kalabalık kuaförlere girerek fön sırası beklediği sırada dalgınlığından faydalandığı müşterilerin cep telefonlarını çaldığı belirlendi. İstanbul Polisi, hemen harekete geçti. N.Ş. kısa sürede gözaltına alındı. Kuaför T.T. hırsızın, "Çok sıra var" dediğimde "Beklerim" cevabını verdiğini, bu sırada masadaki ve çantalarda bulunan cep telefonlarını çaldığını belirtti. Hırsızlık anları isegüvenlik kamera görüntülerineanbean yansıdı.
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