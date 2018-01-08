 ;
Yol Durumu
  1. Acil servis!
  2. Temizliğe gitti tecavüze uğradı

Fön vurgunu!

’da yankesici kadın, fön çektirmek için girdiği kuaförlerde sıra beklerken cep telefonlarını çaldı.

Fön vurgunu!
İstanbul'da yankesici N.Ş. son 10 günde Fatih'teki işyerlerinden 16 kişinin cep telefonunu çaldı. Kadının, fön çektirmek için kalabalık kuaförlere girerek fön sırası beklediği sırada dalgınlığından faydalandığı müşterilerin cep telefonlarını çaldığı belirlendi. Polisi, hemen harekete geçti. N.Ş. kısa sürede gözaltına alındı. Kuaför T.T. hırsızın, "Çok sıra var" dediğimde "Beklerim" cevabını verdiğini, bu sırada masadaki ve çantalarda bulunan cep telefonlarını çaldığını belirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.


Emir SOMER
Etiketler:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar