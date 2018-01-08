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yle tanıştı iyileşmeye başladı

Baleyle tanıştı iyileşmeye başladı
İzmir'de yaşayan Yiğit Çetin (9), doğuştan kas ve konuşma geriliğiyle dünyaya geldi. 4.5 yaşına geldiğinde yürüyemez hale gelen Yiğit'in hayatı, bale sayesinde değişti. Bayraklı Belediyesi'nin kursuna katılan Yiğit, tüm engelleri birer birer aşıp doktorları bile şaşkına çevirdi. Haftada 3 saat bale eğitimi alan çocuğun hem konuşması hem de yürümesi düzeldi. Anne Canan Çetin, "Oğlum kursa belli bir süre gittikten sonra doktor, 'Yiğit'in kasları açılmaya başladı. Baleye göndererek çok doğru bir karar vermişsiniz' dedi. İyiki böyle bir kurs var. Bu kursla birlikte Yiğit'te gözle görülebilir değişiklik gerçekleşti. Sosyalleşti, konuşması düzeldi. Şu anda durumu çok iyi. Hiçbir sıkıntımız kalmadı" diye konuştu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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