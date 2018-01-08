Baleyle tanıştı iyileşmeye başladı

İzmir'deyaşayan YiğitÇetin (9),doğuştan kasve konuşmageriliğiyledünyaya geldi.4.5 yaşınageldiğindeyürüyemez halegelen Yiğit'in hayatı, balesayesinde değişti. BayraklıBelediyesi'nin bale kursunakatılan Yiğit, tüm engelleribirer birer aşıp doktorlarıbile şaşkına çevirdi. Haftada3 saat bale eğitimi alançocuğun hem konuşması hemde yürümesi düzeldi. AnneCanan Çetin, "Oğlum kursabelli bir süre gittikten sonradoktor, 'Yiğit'in kaslarıaçılmaya başladı. Baleyegöndererekçok doğrubir kararvermişsiniz'dedi. İyikiböyle bir kursvar. Bu kurslabirlikte Yiğit'tegözle görülebilirdeğişiklik gerçekleşti.Sosyalleşti, konuşması düzeldi.Şu anda durumu çok iyi. Hiçbirsıkıntımız kalmadı" diye konuştu.
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