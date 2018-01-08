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İzmir’den ’ya atanan Dr. Ece Gökyayla, görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Ölüm tehditleri de alan doktor, dan yardım çağrısı yaptı. Saldırgan gözaltına alındı

Acil servis!
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları arttı. Mağdurlardan biri de Dr. Ece Gökyayla'ydı. 2017 TUS 9'uncusu olan İzmirli doktor, 2 ay önce Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne atandı. Gökyayla, 6 Ocak'ta hayatının şokunu yaşadı. Genç doktor, tedavisi uygulanarak ateşi düşürülen bir çocuğu kendi doktoruna yönlendirince şiddetle karşılaştı. Çocuğun babası F.Ç., Gökyayla'ya şiddet uygulayıp ölüm tehditleri yağdırdı. Darp raporu alan ve polise giderek saldırgan hakkında şikayetçi olan Ece Gökyayla, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım isteyen Gökyayla, "Çocuk acilde pratisyen hekimim. Doktoruna yönlendirdiğim hastanın babası, kolumdan tutup duvara itti. 'dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek tehdit etti. Güvenliği çağırınca kaçtı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı kınayan Sağlık Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını ve en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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