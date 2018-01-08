Acil servis!

İzmir’den Ağrı’ya atanan Dr. Ece Gökyayla, görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Ölüm tehditleri de alan doktor, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Saldırgan gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları arttı. Mağdurlardan biri de Dr. Ece Gökyayla'ydı. 2017 TUS 9'uncusu olan İzmirli doktor, 2 ay önce Ağrı KadınDoğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne atandı. Gökyayla, 6 Ocak'ta hayatının şokunu yaşadı. Genç doktor, tedavisi uygulanarak ateşi düşürülen bir çocuğu kendi doktoruna yönlendirince şiddetle karşılaştı. Çocuğun babası F.Ç., Gökyayla'ya şiddet uygulayıp ölüm tehditleri yağdırdı. Darp raporu alanve polise giderek saldırgan hakkındaşikayetçi olan Ece Gökyayla, yaşadıklarınısosyal medyadan paylaştı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım isteyen Gökyayla, "Çocuk acilde pratisyen hekimim. Doktoruna yönlendirdiğim hastanın babası, kolumdan tutup duvara itti. Ağrı'dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek tehdit etti. Güvenliği çağırınca kaçtı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı kınayan Sağlık Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını ve en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.
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