Zehirli aşık!

Ü.G., yılbaşı akşamı kocası Osman G.’nin içkisine tarım ilacı kattı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüsten’ tutuklandı. Zehirlenen koca ise herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı: Şikayetçi değilim, gelsin kapım yine açık
Yılbaşı gecesi Denizli'de acayip bir olay yaşandı. İddialara göre 38 yaşındaki Ü.G. isimli kadın, kendisine şiddet uygulayan ve aldatan eşi Osman G.'nin içeceğine tarım ilacı kattı. Osman G. ise bu içecekten birkaç yudum aldı. Ancak bir süre sonra fenalaştı. Eve ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar zehirlendiğini saptadı. Ü.G., ise eşinin içki içince fenalaştığını anlattı. Fakat durumdan şüphelenen hastane personeli, polisi aradı. Ekipler yaptığı incelemede eşini zehirlemeye çalıştığı anlaşılan kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Ü.G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeyeteşebbüs' suçlamasından tutuklandı. Eşinin kendisini zehirlediğini hastanede öğrendiğini belirten Osman G., "Üzüldüm ama eşimi çok severim,şikayetçi değilim, çocuğumunanası. Suçlamaları hiçbir zaman kabul etmiyorum. Cezaevinden çıksa gelse, yine kapım açık" diye konuştu.
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