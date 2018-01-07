Yolsuzlukları savunuyor

2018'in ilk ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda, Afrika'ya ziyaretlerimizi arttıracağız. Bu arada Avrupa'ya, Orta Asya'ya, o bölgelere yurt dışı seyahatlerimize de 2018'de ağırlık vermek istiyoruz.
Sayın Macron'la Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Yaptığımız bazı anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalardan biri, THY ile Airbus anlaşması. Bunların yanında Roketsan ve Aselsan, Eurosam ile anlaşma sağladı.
Kılıçdaroğlu gaipten haberler vermeye alışkındır. Onun en büyük marifeti yolsuzlukları savunmaktır. Nitekim Ataşehir'i nasıl savunduğunu gördük şimdi de Beşiktaş'ı savunuyor. Yolsuzlukları savuna savuna buralara gelmiştir. Şu anda gerek Beşiktaş gerek Ataşehir'le alakalı kendi kızı da olmak üzere bunların hepsini belgeleri ile birlikte arkadaşlarımız açıkladılar. 14-15 yaşındaki çocuğunu SSK'lı yapan birisinden ne beklersiniz? Bu adam böyle birisi. Beşiktaş'taki olaya yaklaşımı tarzını hiç affedilir bir yanı yok bunların çok daha açık bir biçimde ortaya çıktığını göreceğiz. Bunların daha devamı var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiği ve ikili temaslarda bulunduğu Fransa gezisini Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler de yerinde takip etti.
DEMİR KİLİSE'Yİ AÇACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılışını yapacak. Törene katılacak olan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov açıklamasında "Türkiye bizim için önemlidir" ifadesini kullandı.
OSMANLI TORUNLARINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece Fransa'daki resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti. Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.
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