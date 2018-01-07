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Tokada 6 kurşun

Tokada 6 kurşun
İstanbul Avcılar'da 5 Aralık günü, tartıştığı Umut Nas'ı öldüren Recep T. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Nas'ın 'Kız arkadaşımı rahat bırak' demesi üzerine çıkan kavga sonucu cinayetin yaşandığı iddia edildi. Şüphelinin ise ifadesinde, 'Bana tokat attığı için, 6 el ateş ettim' dediği öğrenildi.


Yunus Emre KAVAK
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