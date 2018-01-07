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Terörist avı

Giresun üzerinden Tunceli’ye dönemeyen teröristler, kış üstlenmesi yapamadı. Hainlerin sığınakları da tek tek yerle bir edildi.

Terörist avı
kar kış dinlemedi, tüm yurtta terörle mücadeleye devam etti. Jandarma, 'komando andı' ile operasyona çıktı. Karla kaplı ormanların çetin kış koşullarında hainleri aradı. Dün Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas'ta PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla komandolar, eksi 7 derecede operasyon yaptı.
Köşeye sıkışan 'lı teröristler, ormanlarda aç kaldı. Tek tek teslim oldu. Bütün sığınakları da ortaya çıkarıldı. Giresun'un Dereli İlçesi'nde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın yanı sıra, tutuklanan 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in verdiği ifadelerle operasyonların alanı genişletildi. Erzincan'ın Refahiye İlçesi'ndeki hava destekli operasyonda 6 PKK'lı ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlara aralıksız devam edileceği kaydedildi.
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