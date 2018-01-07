Köşeye sıkışan PKK'lı teröristler, ormanlarda aç kaldı. Tek tek teslim oldu. Bütün sığınakları da ortaya çıkarıldı. Giresun'un Dereli İlçesi'nde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın yanı sıra, tutuklanan 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in verdiği ifadelerle operasyonların alanı genişletildi. Erzincan'ın Refahiye İlçesi'ndeki hava destekli operasyonda 6 PKK'lı ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlara aralıksız devam edileceği kaydedildi.
Terörist avı
Giresun üzerinden Tunceli’ye dönemeyen teröristler, kış üstlenmesi yapamadı. Hainlerin sığınakları da tek tek yerle bir edildi.
Köşeye sıkışan PKK'lı teröristler, ormanlarda aç kaldı. Tek tek teslim oldu. Bütün sığınakları da ortaya çıkarıldı. Giresun'un Dereli İlçesi'nde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın yanı sıra, tutuklanan 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in verdiği ifadelerle operasyonların alanı genişletildi. Erzincan'ın Refahiye İlçesi'ndeki hava destekli operasyonda 6 PKK'lı ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlara aralıksız devam edileceği kaydedildi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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