Tam Hazinedar

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ bağlantılarının yanı sıra ciddi yolsuzluk suçlarıyla da karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Murat Hazinedar'ın gayrimenkul zengini olduğu anlaşıldı. İstanbul Eyüp'te lüks bir villa sahibi olan Hazinedar'ın Ankara Çankaya'da ise 13 daire ve bir dükkanı çıktı. Ankara Çankaya'da bir binada 13 daire ve bir dükkan sahibi olan Hazinedar, gayrimenkullerini kira olarak değerlendiriyordu. Çankaya 25338 ada 3 parsel üzerindeki dairelerin fiyatları 500 bin liradan başlarken CHP'li başkanın toplam değeri 7 milyon TL'yi bulan bu yatırımı nasıl yaptığı akıllarda soru işareti bıraktı. Eyüp Göktürk'te de müstakil villa sahibi olan Hazinedar'ın tripleks villasının yer aldığı sitede fiyatların 1 milyon 50 bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında değiştiği belirlendi. Ayrıca Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde özel eğitim kurumuna kiralık olarak verilen müstakil bahçeli bir binası da bulunan Hazinedar'ın, emanet isimler üzerinde de gayrimenkullerinin olduğu iddia edildi.
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