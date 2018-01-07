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Son gaz!

’de direksiyon hakimiyetini kaybeden işadamı Abdurrahman Güngör son gaz denize uçtu

Son gaz!
İstanbul Sarıyer'de dün, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen araçtaki sürücüye ulaşarak kıyıya çıkardı. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın bariyerleri aşarak denize uçtuğu görülüyor.
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