İstanbul Sarıyer'de dün, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen araçtaki sürücüye ulaşarak kıyıyaçıkardı. Talihsiz adamınhayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyangörüntülerde aracın bariyerleriaşarak denize uçtuğu görülüyor.
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