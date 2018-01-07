Röveşata şansı!

Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona rövaşata atmaya çalışırken kameralara yansıyan ve görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenen 22 yaşındaki GülbeyTürkücü, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş'taki ailesinin yanına döndü. Futbolcu olma hayali kuran GülbeyTürkücü'ye Elbistan Belediyesporkucak açtı. Türkücü, amatör futbolcularla birlikte sahaya çıkarak antrenman yaptı. Takım arkadaşlarının isteği üzerine topa rövaşata da atan genç, "Hayalim hep birfutbolcu olmaktı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.