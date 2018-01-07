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Röveşata şansı!

Röveşata şansı!
Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona rövaşata atmaya çalışırken kameralara yansıyan ve görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenen 22 yaşındaki Gülbey Türkücü, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ndeki tedavisinin ardından 'taki ailesinin yanına döndü. Futbolcu olma hayali kuran Gülbey Türkücü'ye Elbistan Belediyespor kucak açtı. Türkücü, amatör futbolcularla birlikte sahaya çıkarak antrenman yaptı. Takım arkadaşlarının isteği üzerine topa rövaşata da atan genç, "Hayalim hep bir futbolcu olmaktı" dedi.
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