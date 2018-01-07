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Piyango korkusu

Burak Dağcı, yılbaşı sonrası hesabında İdaresi’nde yer bildirimi yaptı. Arkadaşları, ‘Çeteler seni kaçırır’ deyince, genç adam büyük panik yaşamaya başladı

Piyango korkusu
Ankara Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan 21 yaşındaki Burak Dağcı, 'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka yapmaya kalktı. Sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirterek yer bildirimi yaptı. Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkadaşları ve yakınları kendisini kutladı. Kısa sürede ilçede Dağcı'ya 10 milyon lira ikramiye çıktığı söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, hesabından paylaşımının şaka amaçlı olduğunu yazdı. Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Dağcı'yı, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlardı. Müşterileri gezip fatura toplamaya korktuğunu söyleyen Dağcı, uyarılar üzerine büyük panik yaşadığını anlattı. "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" açıklamasını yaptı.
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