Piyango korkusu

Ankara Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan 21 yaşındaki Burak Dağcı, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka yapmaya kalktı. Sosyal medya hesabı üzerindenAnkara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunubelirterek yer bildirimi yaptı. Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkadaşları ve yakınları kendisini kutladı. Kısa sürede ilçedeDağcı'ya 10 milyon lira ikramiye çıktığısöylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, sosyal medya hesabından paylaşımının şaka amaçlı olduğunu yazdı. Paylaşımınşaka olduğunu gören arkadaşlarıDağcı'yı, "Bu iş art niyetliinsanlar tarafından gerçek sanılabilir,seni kaçırabilirler" diye uyarlardı. Müşterileri gezip fatura toplamaya korktuğunu söyleyen Dağcı, uyarılar üzerine büyük panik yaşadığını anlattı. "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceligeliyordu ancak uyarılarartınca korkmaya başladım" açıklamasını yaptı.
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