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Oklavalı gasp!

Oklavayla başına vurularak öldüresiye dövülen Yasin K. kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oklavalı gasp!
İstanbul Pendik'te yaşayan Yasin K., geçtiğimiz günlerde internetten tanıştığı T.Ö. ve S.Y.'yi eve çağırdı. İkili, oklavayla Yasin'i dövüp gasp etti. Arabasını da alarak ortadan kayboldu. Kanlar içindeki genç polisten yardım istedi. Emniyet güçleri, şüphelilerin peşine düştü. T.Ö. ve S.Y'nin Muğla'da bulunan kız arkadaşlarının yanına gittikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
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