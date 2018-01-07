Oklavalı gasp!

İstanbul Pendik'te yaşayan Yasin K., geçtiğimiz günlerde internetten tanıştığı T.Ö. ve S.Y.'yi eve çağırdı. İkili, oklavayla Yasin'i dövüp gasp etti. Arabasını da alarak ortadan kayboldu. Kanlar içindeki genç polisten yardım istedi. Emniyet güçleri, şüphelilerin peşine düştü. T.Ö. ve S.Y'nin Muğla'dabulunan kız arkadaşlarının yanına gittikleri tespitedildi. Ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
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