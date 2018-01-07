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Nikki yine yalnız

Nikki yine yalnız
İran'daki protestolar dün gündeme alındı. Daha önce Kudüs konusunda yaptığı çıkış ve tehditlerle gündeme gelen ancak hiçbir ülkeyi kendi tarafına çekemeyen 'nin temsilcisi Nikki Haley, bir kez daha başarısız oldu. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" söyleyen Haley, savaş için aradığı desteği yine bulamadı. Rusya, Fransa ve Çin'in ağır tepkiler verdiği Haley, kısa zamanda BM'de ağır bir yenilgi daha almış oldu.
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