Nikki yine yalnız

İran'daki protestolar dün gündeme alındı. Daha önce Kudüs konusunda yaptığı çıkış ve tehditlerle gündeme gelen ancak hiçbir ülkeyi kendi tarafına çekemeyen ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, bir kez daha başarısız oldu. "Baskıcı hükümettenbıkmış cesur insanlarınhayatlarını riskeatarak protestolarakatıldığını" söyleyen Haley, savaş için aradığı desteği yine bulamadı. Rusya, Fransa ve Çin'inağır tepkiler verdiğiHaley, kısa zamandaBM'de ağır bir yenilgidaha almış oldu.
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