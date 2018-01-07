Kara haber

Otomobilde kalan adam donarak hayatını kaybetti. Üzücü olay Bursa'da meydana geldi. Bursa-Dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hementelefona sarıldı. Polis ve sağlıkekiplerini aradı. Olay yerine gidenekipler şahsın öldüğünü tespit etti.
BATTANİYE ALDI
Yapılan kontrollerde cesedin AkayYenilmaz'a (52) ait olduğu anlaşıldı.Talihsiz adamın 3 önce çalışmak içinkente geldiği öğrenildi.3 aydır aracında kaldığı, geçen haftaAnkara Gölbaşı'nda oturan ailesiniziyaret edip, kışlık kıyafetler vebattaniye aldığı belirtildi. Ailesinin 2gündür Yenilmaz'a ulaşamadığı ve kayıpbaşvurusu yaptığı ortaya çıktı. AkayYenilmaz'ın soğuktan donduğu üzerindeduruluyor. Ceset, otopsi için Adli TıpKurumu'na kaldırılırken, olayla alakalısoruşturma başlatıldı. Bir görgü tanığıise şunları söyledi: "Görevli arkadaşpolisi aramış. Ben de otomobilinyanına gidip, camı tıklattım. Ancaktepki vermedi. Daha sonra öldüğünüöğrendik. Allah rahmet eylesin"
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