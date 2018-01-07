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Kara haber

’da 3 aydır aracında kalan Akay Yenilmaz’ın cesedi bulundu. Kara kışta donarak öldüğü ortaya çıktı...

Kara haber
Otomobilde kalan adam donarak hayatını kaybetti. Üzücü olay 'da meydana geldi. Bursa-Dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hemen telefona sarıldı. Polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.


BATTANİYE ALDI
Yapılan kontrollerde cesedin Akay Yenilmaz'a (52) ait olduğu anlaşıldı. Talihsiz adamın 3 önce çalışmak için kente geldiği öğrenildi. 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı'nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı belirtildi. Ailesinin 2 gündür Yenilmaz'a ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akay Yenilmaz'ın soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Görevli arkadaş polisi aramış. Ben de otomobilin yanına gidip, camı tıklattım. Ancak tepki vermedi. Daha sonra öldüğünü öğrendik. Allah rahmet eylesin"
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