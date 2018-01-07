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İy'ilik' vakti

Kızılay, lösemiye yakalanan Metin Özgün için 23-24 Ocak tarihlerinde ’da ilik arayacak.

İyilik vakti
Hatay'da yaşayan 2.5 yaşındaki Metin Özgün'ün 4 ay önce yüzünde kitleler çıktı. Lösemiye yakalandığı saptandı. Adana'daki özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Baba Ahmet Özgün, evladının iyileşmesi için ilik nakli olaması gerektiğini ve sürekli trombosit kana ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Kızılay da bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Antakya'da 23-24 Ocak tarihlerinde kök hücre bağışı için kampanyası düzenleneceğini aktardı. Vatandaşların kampanyaya katılmasını rica eden Ahmet Özgün, "Evladımız ve diğer hastalarımız için Türkiye halkından isteğim, gidip de Kızılay'a 3 tüp kan örneği vererek kök hücre bağışçısı olmaları. Sadece benim evladım değil tüm hastalar için kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi.


Sakarya'da yaşayan Utku Akçay da (18) bir süre önce lösemi olduğunu öğrendi. Doktorları, hayata tutunması için 6 ay içerisinde ilik nakli olması gerektiğini bildirdi.
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