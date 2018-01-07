Firari yeğen yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmedi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖelebaşı Gülen'in yeğeniTavus Bin KeysanGülen'in İstanbul'daolduğu tespit edildi. Dün sabah yapılan baskında, yeğen Gülen Ümraniye'de saklandığı evde enselendi. Öte yandan, Konya merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen Dalaman İlçeJandarma KomutanıM.A., gözaltına alındı.
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