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Firari yeğen yakalandı

Firari yeğen yakalandı
Terör örgütü 'ye yönelik operasyonlar hız kesmedi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. Dün sabah yapılan baskında, yeğen Gülen Ümraniye'de saklandığı evde enselendi. Öte yandan, Konya merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A., gözaltına alındı.
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