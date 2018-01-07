Film gibi hikaye!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı. Adanalı Cumali ve SebihaBerberoğlu kardeşler, avukat Elife Kumak aracılığıyla İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlere satılan kardeşlerine atv'de kavuştu. Satıldığında 4 yaşında olan Hatice'nin ismi Michelle ve 7 aylık olan Seçil'in ismi ise Brittany olarak değiştirilmişti. Michelle ve Brittany önce ABD'de birbirlerini buldu. Ardından da Esra Erol aracılığıyla Türkiye'deki kardeşlerine ulaştı. atv ekranlarında 4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi. Kardeşler şimdi evlatlık verilen diğer 2 erkek kardeşlerini aradığını açıkladı. Sebiha Berberoğlu, "Ben 13, kardeşim Cumali 2 yaşındaydı. Önce Hatice'yi sonra Seçil'i aldılar. Eve Elife Kumak'la birlikte yabancı bir aile geldi. Bize içinde bulgur, simit ve yağ bulunan erzak getirmişlerdi. O gün Hatice'yi alıp gittiler. Annem hiçbir zaman bu olaylara müdahale edemedi. Babama gücümüz yetmezdi. Babam çocuklarını para karşılığında sattı. Kumar ve alkol onun zaaflarıydı. Annem yaşıyor ama babam hayatını kaybetti" dedi. Evli ve bir çocuk annesi olan ve masaj terapistliği yapan Brittany (29) ise "Çocukken ailemden koparıldığım için üzgünüm. Beni büyüten ailemi ve hayatımı seviyorum. 7 yaşında evlatlık verildiğimi öğrendim. Avukat Elife Kumak tarafından evlatlık verildiğimi biliyorum. Üvey babam İncirlik'te askeri cerrahlık yapıyordu. Amerika'dakiailemi üzmek istemediğimiçin son iki yıl öncesine kadarbiyolojik ailemi aramadım" diye konuştu.
Avukat Elife Kumak aracılığıyla yasadışı olarak ABD'li askerlere ayrı ayrı satılan Hatice ve Seçil, önce ABD'de birbirlerini buldu. Ardından da Türkiye'deki kardeşleri Cumali ve Sebiha'yla atv sayesinde buluştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.