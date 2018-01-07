 ;
Yol Durumu
  1. Tokada 6 kurşun
  2. Oklavalı gasp!

Eski nişanlıya altın vuruş

’da Ceyda Ç., evli sevgilisini ayarttı. Birlikte eski nişanlısının evinden 90 bin liralık ziynet çaldı. Çılgın aşıklar, tutuklandı.

Eski nişanlıya altın vuruş
Evli sevgilisiyle plan yapıp, eski nişanlısının evini soyan kadın, bu kadarına da pes dedirtti. Filmleri aratmayan olay 'da yaşandı. Eski nişanlısını arayan 1 çocuk annesi Ceyda Ç. (28), moralinin bozuk olduğunu ve evine gelmek istediğini söyledi. O.Y. (28), teklifi kabul etti. Genç kadın, birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası yeni sevgilisi Bülent B.'yi arayarak, kapıyı açık bıraktığını söyledi. Bu sırada O.Y.'yi de konuşmak için balkona çıkarttı. O arada eve giren Bülent B, 90 bin liralık altını alarak, ayrıldı. Yasak aşkına 5 bin liralık tektaş yüzük aldı. Tatile çıkan çift 60 bin lira harcadı. O.Y. şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, çılgın sevgilileri yakaladı. İkili, tutuklandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar