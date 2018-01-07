Eski nişanlıya altın vuruş

Evli sevgilisiyle plan yapıp, eski nişanlısının evini soyan kadın, bu kadarına da pes dedirtti. Filmleri aratmayan olay Bursa'da yaşandı. Eski nişanlısını arayan 1 çocuk annesi CeydaÇ. (28), moralinin bozuk olduğunu ve evine gelmek istediğini söyledi. O.Y. (28), teklifi kabul etti. Genç kadın, birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası yeni sevgilisi BülentB.'yi arayarak, kapıyı açık bıraktığını söyledi. Bu sırada O.Y.'yi de konuşmak için balkona çıkarttı. O arada eve giren Bülent B, 90bin liralık altını alarak, ayrıldı. Yasak aşkına 5 bin liralık tektaş yüzük aldı. Tatile çıkan çift 60 bin lira harcadı. O.Y. şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, çılgın sevgilileriyakaladı. İkili, tutuklandı.
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