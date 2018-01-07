Çeyrek asırlık itiraf

Aydın Sultanhisar'da MehmetKahraman (66), 24 yılönce kayboldu. Evli ve 3 çocukbabası Kahraman'a polis ekipleriulaşamadı. Bir süre öncegelen bir ihbarla ekipler tekrarharekete geçti. İl genelindekayıp şahıslara yönelik özelbir ekip kuruldu. Yaklaşık biray önce çalışmaya başlayanözel ekip, Sultanhisar ilçesinde1994'te kaybolduğu iddia edilenKahraman'ın dosyasını inceledi.Ekipler, dedektif gibi çalışarak80 yaşındaki Ziya Y. ile oğlu48 yaşındakiErdal Y'yi gözaltınaaldı. Sorgularındasuçunuitiraf eden babaoğul,tutuklandı.Kahraman'ınkemikleri isegömülü haldeportakalbahçesindebulundu.
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