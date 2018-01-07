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Çeyrek asırlık itiraf

Çeyrek asırlık itiraf
Sultanhisar'da Mehmet Kahraman (66), 24 yıl önce kayboldu. Evli ve 3 çocuk babası Kahraman'a polis ekipleri ulaşamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler tekrar harekete geçti. İl genelinde kayıp şahıslara yönelik özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık bir ay önce çalışmaya başlayan özel ekip, Sultanhisar ilçesinde 1994'te kaybolduğu iddia edilen Kahraman'ın dosyasını inceledi. Ekipler, dedektif gibi çalışarak 80 yaşındaki Ziya Y. ile oğlu 48 yaşındaki Erdal Y'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçunu itiraf eden babaoğul, tutuklandı. Kahraman'ın kemikleri ise gömülü halde portakal bahçesinde bulundu.
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