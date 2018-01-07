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Bana yanlış tedavi uyguladılar

Bana yanlış tedavi uyguladılar
Mersin'de kuaför salonu işleten Gülseher Taşkaya, bir süre önce özel bir hastaneye gitti. Rahminde bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'na gitti. Prof. Dr. E.T ve eşi Prof. Dr. D.T. tarafından ameliyat edildi. Ancak Taşkaya, geçirdiği ameliyatın ardından rahim kanseri olduğunun anlaşıldığını ve tedavisine onkoloji bölümünde devam edildiğini belirtti. Ayrıca ameliyatının yanlış ve eksik yapıldığını öğrendiğini iddia etti. Doğruca savcılığa gitti. Tedavisini üstlenen doktorları savcılığa şikayet etti.
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