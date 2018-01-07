Bana yanlış tedavi uyguladılar

Mersin'dekuaför salonu işletenGülseher Taşkaya,bir süre önce özelbir hastaneye gitti.Rahminde birkitle tespit edildi.Bunun üzerineMersin ÜniversitesiTıp FakültesiHastanesi'ndekiKadın DoğumHastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nagitti. Prof. Dr. E.T ve eşi Prof. Dr. D.T.tarafından ameliyat edildi. Ancak Taşkaya,geçirdiği ameliyatın ardından rahim kanseriolduğunun anlaşıldığını ve tedavisine onkolojibölümünde devam edildiğini belirtti. Ayrıcaameliyatının yanlış ve eksik yapıldığınıöğrendiğini iddia etti. Doğruca savcılığagitti. Tedavisini üstlenen doktorlarısavcılığa şikayet etti.
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