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Atıklar kart’a para olacak

Bu yıl yapılması planlanan 100 otomat, ’un farklı noktalarına yerleştirilecek.

Atıklar İstanbulkart’a para olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" yapacak. Vatandaşlar, atıklarını bu kutuya atacak. Bunun karşılığında ise İstanbulkart'larına, atığın hacmi kadar para yüklenecek. Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak.
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