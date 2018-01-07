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Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin baş müftüsünün eşi ve "İslam" dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova, gelecek yıl yapılacak başkanlık recimlerine aday olduğunu açıkladı. Putin'in rakibi olarak tüm dünyanın ilgisini çeken Hamzatova'nın hayalleri yarım kaldı. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, bazı prosedürlerin doğru yapılmamasından dolayı adaylığın kabul edilmediğini vurguladı.
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