Adaylığı reddedildi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin baş müftüsünün eşi ve "İslam" dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova, gelecek yıl yapılacak başkanlık recimlerine aday olduğunu açıkladı. Putin'in rakibi olarak tüm dünyanın ilgisini çeken Hamzatova'nın hayalleri yarım kaldı. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu,bazı prosedürlerin doğruyapılmamasından dolayı adaylığınkabul edilmediğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.