Piyango vurdu!

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Türkiye, "Milyonerler kim?" sorusunun cevabını aradı. Talihlilerden birinin Kıbrıslı Günay Öztürk olduğu saptandı. Antalyalı talihlinin ise 1 Ocak'ta işe gitmeyen Murat Tokmak olduğu iddiası ortaya atıldı. Bir ilaç firmasında kuryelik yapan Tokmak, izne çıktığı için işe gitmediğini, büyük ikramiyenin de kendisine çıkmadığını anlattı. Ancak bu kez Tokmak'ın parasını alıp ailesinden birinin hesabına yatırdığı iddiası yayıldı. "Antalyalı milyoner Tokmak mı değil mi?" soruları kafaları meşgul ederken, büyük ikramiyenin çıktığı dört biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen Tokmak, dün sabah işbaşı yaptı. Antalya'da milyoner olmasından şüphelenilen evli ve 1 çocuk babası Tokmak, sabah saatlerinde işyerinin çöplerini boşaltırken kameralara takıldı. İkramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını açıklayan Tokmak, "Bu bilgiler nereden yayıldı bilmiyorum. Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim" ifadelerini kullandı