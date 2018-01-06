Namus kurşunu!

Çifte cinayetin zanlısı koca çıktı. Korkunç olay önceki gün Aksaray'da yaşandı. Mediha Akdağ (50) ve Tuncer Kütük (27) otomobilde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Akdağ'ın ortadan kaybolan kocası ŞükrüAkdağ'ı aramaya başladı. Cinayet zanlısı, Konya'da saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
KOMŞUSU HABER VERDİ
Akdağ ifadesinde "Namus için yaptım. Eşimle iki yıldır ayrı yaşıyorduk. Eşim benden ayrılarak Konya'da ev tuttu. Ben Sarayönü ilçesinde yaşamaya devam ettim. Olayın olduğu gün eşimin komşuları beni arayarak, 'Eşin eşyaları toplayıp gidiyor' dedi. Bunun üzerine takip etmeye başladım. Sultanhanıilçesinde yakınlarında arabayla önlerini kestim.Benden kurtulmak için şarampoleindiler. Peşlerinden şarampoleindim. Tuncer Kütük'e iki el, Mediha'ya da altı el ateş edip öldürdükten sonra ayrı arabayla Sarayönü'ne geri döndüm" dedi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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