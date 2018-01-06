ERKEK şiddet bitmedi. "Yeter artık" dedirten haber bu kez Adana'dan geldi. Aysel Kader Bakaç (22), bir süre önce Ömer Bakaç (33) ile evlendi. İşsiz olan Ömer Bakaç, eşine sürekli şiddet gösterdi. Genç adam hamileyken de eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bir çocuk annesi Aysel Kader Bakaç, geçtiğimiz günlerde bebeğini emzirdiği sırada eşinden iş bulup çalışmasını istedi. Sinirlenen adam, tartıştığı eşine yumruk darbeleri indirdi. Ardından da eşini kemerle dövüp, "Sizi öldüreceğim" diye tehdit etti.
DAYAKÇI KOCA 'DÖVERİM' DEDİ
Darp raporu olan Aysel Kader Bakaç, dayakçı eşini polise şikayet etti. Gözaltına alınan Ömer Bakaç adliyeye sevk edilirken "Karım değil mi? Döverim" dedi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, Ömer Bakaç hakkında "Eziyet ve tehdit" suçlarından dava açıp, 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı iddianamede, delillere göre müştekinin sistematik şekilde darp edildiğini bildirdi.
Nazar ERDEM
Kader’e bak
Ömer Bakaç, tartıştığı eşi Ayşe Kader Bakaç’ı kemerle dövüp, “Seni öldüreceğim” tehditleri yağdırdı. Dayakçı koca tutuklandı. Hakkında ‘Eziyet ve tehdit’ suçundan dava açıldı
ERKEK şiddet bitmedi. "Yeter artık" dedirten haber bu kez Adana'dan geldi. Aysel Kader Bakaç (22), bir süre önce Ömer Bakaç (33) ile evlendi. İşsiz olan Ömer Bakaç, eşine sürekli şiddet gösterdi. Genç adam hamileyken de eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bir çocuk annesi Aysel Kader Bakaç, geçtiğimiz günlerde bebeğini emzirdiği sırada eşinden iş bulup çalışmasını istedi. Sinirlenen adam, tartıştığı eşine yumruk darbeleri indirdi. Ardından da eşini kemerle dövüp, "Sizi öldüreceğim" diye tehdit etti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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