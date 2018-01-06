Hayat çalımı

Futbolcu Burak Yılmaz, 10 Aralık'ta, maç sonrası arkadaşlarıyla eğlendi. Ardından direksiyona geçti. Aracının hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak başka bir cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi. Kazanın kamera görüntüleri, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Yılmaz'ın kullandığı aracın kontrolden çıktığı, takla attığı görülüyor. Bir süre sonra lüks bir araç gelerek Yılmaz'ı alıyor. Araca futbolcu Selçuk İnan ile Olcan Adın biniyor.
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