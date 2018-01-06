En kral vali Mersin Valisi

Mersin'de önceki gece başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti. Ev ve işyerleri sular altında kalırken, seralarda büyük hasar meydana geldi. Tarsus'ta çadırlarda kalan işçiler, tahliye edildi. Mersin Valisi Ali İhsanSu, dün sabah sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Mersinmerkez, Tarsus, Erdemlive Silifke ilçelerinde dün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'yu 'Kral' ilan etti. Sosyal medya üzerinden Vali Su'nun fotoğrafının üzerine taç ekleyen öğrencilerin paylaşımları herkesi gülümsetti. Öğrencilersanal alemde Vali Su'ya şusözlerle teşekkür etti:
Mersin evimiz Ali İhsan Su canımız.
Sen nasıl bir kralsın Vali baba...
Parti kur oy verelim Valim.
İşte gerçek kral.
Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım.
Valim, sen en sevdiğim...
Sen efsane bir Valisin....
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