Çat kapı soygun

Misafirliğe giden kadın, geri döndüğünde şok yaşadı. Evindeki 3 hırsızdan birini yakaladı. Olay dün Antalya'da yaşandı. 2 çocuk annesi İsmet Aslan (25), 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan'ı uyuttuktan sonra alt komşuya indi. Bu sırada apartmana giren 3 kadın, Aslan'ın evine girdi. Hırsızlar, 2 altın yüzüğü aldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadın gördü. Çığlık attı. Şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kadın, 18 yaşındaki Marziye V.'yi yakaladı. Polisi aradı. Gözaltına alınan modern giyimli genç kızın rahat tavırları dikkat çekti. Ekipler, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İsmet Aslan, "O sırada komşuma misafirler gelmişti, aşağıya indim. Yukarıdan sesler geldiğini fark ettim ve kapıyı açınca benim sesime oğlum uyandı. Benim bağırmamla birlikte 3 hırsız kaçmaya başladı ama birisini yakaladım. 2 tane yüzüğümü almışlar fakat yüzükler diğer hırsızlarda" dedi.