Ayrılık yarası

Kıskançlık krizine giren genç dehşet saçtı. Olay dün Bolu'da yaşandı. 17 yaşındaki E.Ş., 16 yaşındaki kız arkadaşı E.Y. ile boş bir tarlada buluştu. Genç kız ayrılmak istediğini söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren genç adam, E.Y.'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı olangenç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis, E.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımla olayın olduğu tarlada buluştuk. Ayrılmak istediğinisöyledi. Ben de hayatındabaşka birisi olup olmadığınısordum. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Bu sırada yanımda bulunan bıçağı çıkararak karnına sapladım. Her şey bir anda oldu, çokpişmanım" dediği öğrenildi.
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