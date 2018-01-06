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Ayrılık yarası

’da 17 yaşındaki genç, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

Ayrılık yarası
Kıskançlık krizine giren genç dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. 17 yaşındaki E.Ş., 16 yaşındaki kız arkadaşı E.Y. ile boş bir tarlada buluştu. Genç kız ayrılmak istediğini söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren genç adam, E.Y.'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı olan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis, E.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımla olayın olduğu tarlada buluştuk. Ayrılmak istediğini söyledi. Ben de hayatında başka birisi olup olmadığını sordum. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Bu sırada yanımda bulunan bıçağı çıkararak karnına sapladım. Her şey bir anda oldu, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kasım ŞAHİN
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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