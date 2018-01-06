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8 bin liralık cinayet

8 bin liralık cinayet

İstanbul'da 16 Ekim 2017 günü, İnşaat işçiliği yapan Hakan Vural (29) ile Barış Vural (19) sokak ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, ölen kardeşlerin dayılarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına aldı. Dayı Ziyaettin D. (45)'nın 8 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Tarafların alacak verecek meselesi yüzünden aralarının açık olduğu belirlendi. Ziyaettin D., Yavuz D. ve Abdülhalim D. tutuklandı. Diger şüpheliler serbest bırakıldı.
Yunus Emre KAVAK
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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