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Uçurumdan aldılar

’daki bir otoparkta toprak kayması meydana geldi. Uçurumda kalan araçların yardımına çekici yetişti

Uçurumdan aldılar
İstanbul 'deki dün toprak kaydı. Olay Barbaros mahallesinde bulunan otoparkta yaşandı. Arazinin hemen yanındaki inşaatın temel kazıklarında toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldi. İnşaatın hemen bitişiğindeki otopark olarak kullanılan boş arazide araçlar askıda kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen çekicileri çağırdı. Bölgeye giden ekipler, araçları uçurumdan kurtardı. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi de yollandı. Çökmenin olduğu alan, güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar da çökmenin olduğu alandan uzaklaştırıldı. 2 aracın göçükte kaldığı açıklandı. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu ise, "Buranın hemen altında FETÖ'ye ait okulun yarım kalmış bir binası var. Göçme olabileceği için gerekli önlemlerin alınmasını istemiştik" diye konuştu.
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