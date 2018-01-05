Uçurumdan aldılar

İstanbul Ataşehir'deki dün toprak kaydı. Olay Barbaros mahallesinde bulunan otoparkta yaşandı. Arazinin hemen yanındaki inşaatın temel kazıklarında toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldi. İnşaatın hemen bitişiğindeki otopark olarak kullanılan boş arazide araçlar askıda kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen çekicileri çağırdı. Bölgeye giden ekipler, araçları uçurumdan kurtardı. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi de yollandı. Çökmenin olduğu alan, güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar da çökmenin olduğu alandan uzaklaştırıldı. 2 aracın göçüktekaldığı açıklandı. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu ise, "Buranınhemen altında FETÖ'ye aitokulun yarım kalmış birbinası var. Göçme olabileceği için gerekli önlemlerin alınmasını istemiştik" diye konuştu.
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