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Tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gezisini ’ya gerçekleştirecek. Macron ile bir araya gelecek...

Tarihi ziyaret
Cumhurbaşkanı , bugün 'ya gidecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesini ise savunma işbirliği oluşturacak. Rusya'dan S-400 savunma sistemi alan Türkiye, kendi hava savunma sistemini oluşturmak için de Fransa-İtalya konsorsiyumu olan EUROSAM ile temastaydı.

FAİZLERLE İLGİLİ SİTEM ETTİ
Eğer iki lider el sıkışırsa, Fransa'daki ziyarette tarihi anlaşmaya imza konulacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son yapılan MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizler ile ilgili sitem etti ve şöyle dedi: "Şu faizleri bir türlü düşüremediniz. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti, ama ben söylemeye devam edeceğim. Her zaman söylüyorum, bu enflasyonun sebebi faizler. O kadar söylüyorum Merkez Bankası adım atmıyor. Hükümetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lazım."

Ahme t TOPAL-Zübeyde YALÇIN
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