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Psikolog ayakkabı ustası oldu

Psikolog ayakkabı ustası oldu
İranlı Nazenin Jamali (28), ülkesinde psikolog eğitimi aldı. Daha sonra kendisini geliştirmek için Amerika'ya gitmek istedi. Ancak 'nin, vatandaşlarını doğrudan kabul etmemesi nedeniyle 2 yıl önce inşaat mühendisi eşiyle 'ye geldi. 'ya yerleşti. Kocası bir fabrikada işe başladı. Kendisi de boş durmaya dayanamadı. Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir dükkanda çalışmaya başladı. İran'da mesleğini geliştirmek için şartların yeterli olmadığını söyleyen Jamali, "Türkiye'ye geldiğimde ayakkabıcılığı bilmiyordum. Esas amacım birikim yapıp ABD'de üniversite eğitimimi sürdürmek" diye konuştu.
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