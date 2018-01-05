Psikolog ayakkabı ustası oldu

İranlı Nazenin Jamali (28), ülkesinde psikolog eğitimi aldı. Daha sonra kendisini geliştirmek için Amerika'ya gitmek istedi. Ancak ABD'nin, İran vatandaşlarını doğrudan kabul etmemesi nedeniyle 2 yıl önce inşaat mühendisi eşiyle Türkiye'ye geldi. Manisa'ya yerleşti. Kocası bir fabrikada işe başladı. Kendisi de boş durmaya dayanamadı. Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir dükkanda çalışmaya başladı. İran'da mesleğini geliştirmek için şartların yeterli olmadığını söyleyen Jamali, "Türkiye'ye geldiğimdeayakkabıcılığı bilmiyordum. Esasamacım birikim yapıp ABD'de üniversiteeğitimimi sürdürmek" diye konuştu.
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