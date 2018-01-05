Kömür karası!

Zonguldak'ta bulunan Atatürk'e çiçek veren kızın heykelindeki taşkömürleri, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Heykelin açılışı, 2016'da yapılırken, yanına da yaklaşık 500 kilo kömür dekoratif amaçlı konulmuştu. Kömürlerin, havaların soğuk olması sebebiyle alınmış olabileceği belirtildi. Ama yine de bunun yanlış olduğu kaydedildi.